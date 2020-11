Tendances Première : Balancez vos ondes positives (ed. L’attitude des Héros) sur Auvio

Bien des organisations aujourd'hui sont à la recherche d’un équilibre qui concilie raison d'être, environnement épanouissant, humanisme durable et performance économique. Avec pour toile de fond le rayonnement d'un groupe média belge prospère, ce livre, tour à tour manuel d’utilisation, conseils pratiques et leçons de vie, vous partage les expériences et stratégies pour oser mettre l’humain au cœur de la réussite des entreprises. Exemples et témoignages vivifiants à l’appui, découvrez comment créer un environnement professionnel et personnel plus authentique, plus solidaire et plus libre. Ce livre, c’est l’histoire de deux leaders qui ont choisi d’être acteurs de l’évolution de la société. On en parle avec Marc Vossen est le patron de NGroup et Valérie Malisse, spécialisée dans le conseil et l’accompagnement à la transformation des équipes.