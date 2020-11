Tendances Première : À quelles conditions l’interdisciplinarité est-elle vertueuse en éducation? sur Auvio

S’il est bien une injonction insistante qui est adressée aux systèmes éducatifs en ce début de 21e siècle, c’est celle qui les appelle à dépasser le cloisonnement disciplinaire des savoirs et des approches afin de porter un regard pluriel sur la complexité du réel. Depuis l’école primaire jusqu’à l’université, dans le travail des chercheurs comme dans les classes et les auditoires, l’interdisciplinarité apparait comme un nouvel idéal partagé, voire comme une nouvelle doxa qui permet d’évaluer la pertinence d’un projet ou d’une formation. Pour autant, est-il bien sûr qu’on s’entende sur ce qu’elle signifie, sur les valeurs qui la sous-tendent et sur les conditions de sa validité ? On en parle avec Myriam De Kesel, didacticienne de la biologie, CRIPEDIS (Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les Pratiques Enseignantes et les DIsciplines Scolaires), Jean-Louis Dufays, didacticien du français, CRIPEDIS et Véronique Lemaire, didacticienne des arts du spectacle, CRIPEDIS.