Tendances Première : Pas à pas vers une terre vivante sur Auvio

Beaucoup se sont lancés dans la confection d’un jardin ou d’un potager. Mais nous avons surtout pris conscience de l’importance d’une terre vivante. « Pas à Pas » est d’abord un lieu d’expérimentation dont l’objectif est de montrer que sur de petites surfaces et de manière naturelle, il est possible de nourrir une famille. Mais c’est aussi un manuel, le résultat de réalisations pratiques et d’expérimentations passionnantes dans des domaines aussi divers que l'agroécologie, la permaculture, la biodynamie, l'électroculture, pour ne citer que les principaux. Avec Florian t'Serstevens, le naturopathe-potagiste permaculteur et Géry de Broqueville, le philosophe-géobiologue biodynamiste.