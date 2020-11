Tendances Première : Et si l'école... 22 chroniques pour changer l'éducation sur Auvio

"Un-e bon-ne prof maîtrise sa matière !" "Chez nous, plus de problème. On a interdit les portables !" "Une bonne école est une école qui donne beaucoup de devoirs !" "Sans bulletin, sans compétition, sans notation, les élèves ne feraient aucun effort pour apprendre !" Et si à l’école, dans les salles des profs en particulier, nous n’entendions plus certaines phrases ! C’est autour de cette idée que s’organisent les chroniques reprises dans le livre « ET SI L’ÉCOLE… 22 chroniques pour changer l’éducation » Une idée toute faite à contredire, une affirmation si souvent répétée qu’elle s’ancre en nous sans réels fondements. Un temps pour s’arrêter sur ces phrases... pour les réfléchir, les questionner et ouvrir la discussion ! On en parle avec Alain Buekenhoudt, membre du groupe École et ancien enseignant et Geoffroy Carly, directeur des CEMÉA-Éducation Permanente.