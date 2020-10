Tendances Première : Endométriose, une maladie invalidante et silencieuse… sur Auvio

Une femme sur 10 en âge d’être mère, est atteinte d’endométriose. Une maladie douloureuse, invalidante, aux conséquences lourdes, trop longtemps sous-estimée, sous diagnostiquée et toujours pas reconnue en Belgique. Les traitements qui existent aujourd’hui sont non curatifs et parfois très lourds. De plus, les patientes sont encore trop souvent perdues et esseulées face à un corps médical qui ne les entend pas. On en parle avec Laura Lequeu, qui a créé l’association « Toi mon endo » et le Dr Géraldine Brichant Gynécologue au CHR de la Citadelle. https://www.chrcitadelle.be/Services/Services-medicaux/Centre-d-endometriose/Accueil.aspx https://toimonendo.com/