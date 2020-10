Tendances Première : On m’appelle La Tornade (Ed. Kennes) sur Auvio

Ce n’est plus un secret pour personne depuis qu’il est devenu le parrain de l’association TDA/H Belgique, Adrien Devyver, journaliste et animateur de la RTBF est atteint du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Ce que l’on sait moins, en revanche, c’est ce que ce trouble représente pour lui au quotidien et quels sont les outils qui l’aident à franchir tous les obstacles. Un quotidien à l’image de nombreux TDA/H. L’objectif de ce livre est donc de donner des pistes, des outils, de l’espoir, beaucoup de compréhension, des sourires et d’ouvrir des portes… beaucoup de portes. Il sera avec nous en studio.