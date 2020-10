Tendances Première : Le pouvoir du sommeil. Avec le Dr. Inge Declercq, neurologue. sur Auvio

Des mauvaises nuits qui s’accumulent peuvent peut avoir des conséquences fâcheuses, voire graves : manque d’énergie, manque d’attention et de concentration, troubles de la mémoire, perturbation de la capacité à prendre des décisions, vulnérabilité accrue aux infections ou risque accru de surpoids. Le contrôle des émotions diminue également. Et comme nous venons de changer d’heure et que certains se sentent encore en plein «jetlag hivernal», on en parle avec le Docteur Inge Declercq, neurologue et experte du sommeil, Fondatrice de L’institut SleepWell & Stressless, Auteure du livre « Le pouvoir du sommeil », éditions Van Halewyck et Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.