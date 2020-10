Tendances Première : Le Mois du DOC... sans tabou! (du 1er au 30 novembre). Avec Jawad Rhalib sur Auvio

Alors que le monde entier fait face à une nouvelle réalité, le Mois du Doc vous ouvre une nouvelle fois ses portes en braquant ses projecteurs sur des questions de société qui nous concernent tous à travers les œuvres de cinéastes du réel et la pluralité de leurs points de vue. Après les réalisateurs césarisés Jean Libon et Yves Hinant, parrains de la 1re édition, et Ève Duchemin en 2019, c’est Jawad Rhalib, assoiffé de comprendre le monde qui reprend le flambeau pour cette 3e édition si particulière du Mois du Doc : « Aujourd’hui, nous avons plus que jamais besoin de voir et faire voir le monde qui nous entoure, de comprendre et faire comprendre les enjeux économiques, sociaux, environnementaux, religieux et philosophiques, de conscientiser, de sensibiliser, de tirer les signaux d’alarmes… et le cinéma documentaire est le facteur-clé pour y arriver ». Avec Jawad Rhalib en studio..