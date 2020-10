Tendances Première : #EnsemblePourLaBiodiversité sur Auvio

La biodiversité est indispensable pour notre survie et notre bien-être. Ce message est porté par le mouvement #EnsemblePourLaBiodiversité composé de 75 acteurs belges regroupant toutes les expertises sur la crise de biodiversité. Ils se mobilisent ensemble et créent avec la société civile une grande communauté en mouvement. La préservation de la biodiversité doit être une priorité dans notre vie quotidienne, mais aussi dans celle des entreprises, car lorsqu’elle est en déséquilibre, cela se répercute sur notre santé et sur notre économie. Présentation avec Pierre Huybrechts, porte-parole francophone du mouvement, Jessica Nibelle du WWF et Caroline Nieberding prof en écologie terrestre UCLouvain.