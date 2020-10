Tendances Première : Papillomavirus : Comment s'en protéger ? sur Auvio

Papillomavirus. En matière de virus, il n’existe pas que le Covid19. Et pour le coup, avec Le Human Papillomavirus (HPV), on peut même dire que le dépistage est efficace et qu’il n’occasionne pas de files, que le vaccin existe et qu’il est disponible. D’ailleurs, la couverture vaccinale est plutôt bonne chez les jeunes filles. Ce qui n’est pas le cas chez les garçons, alors qu’ils sont également concernés. On parle donc ici d’une maladie complètement évitable mais encore trop méconnue. Le papillomavirus, c’est le dossier de Tendances Première : Transmission, prévention, vaccination … Explications avec Julie Verbiest, médecin dans un Planning familial.