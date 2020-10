Tendances Première : Quels indicateurs alternatifs ou complémentaires au PIB ? sur Auvio

Les indicateurs alternatifs au PIB Plan de relance de l’aérien, de l’automobile, du tourisme, plan de relance verte : la relance serait la solution évidente et indiscutable à la crise économique monumentale occasionnée par le confinement. Mais pour en calculer les effets, il faudrait se baser sur le PIB. Or, beaucoup d’experts aujourd’hui le disent, le PIB est un concept qui nous enfermerait dans le passé. Pourtant, des indicateurs alternatifs existent depuis plus de 20 ans. Quels sont-ils ? En quoi seraient-ils une alternative ? De quoi tiennent-ils comptent ? Faut-il tenir compte de la transition, de l’environnement, de la santé physique et mentale de la population, des droits sociaux, … ? On en parle avec Philippe Defeyt, économiste et fondateur de l'Institut pour un développement durable (IDD) et Olivier Malay, doctorant UCL, Institut d’analyse du Changement dans l’histoire et les sociétés.