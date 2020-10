Tendances Première : Neurosciences, Respiration et Bien-être : quelles connexions ? sur Auvio

Quels liens peuvent exister entre notre cerveau et notre respiration ? Tout au long de notre vie, nous perdons nos cellules nerveuses, indispensables au bon fonctionnement du cerveau. Cependant, grâce à la plasticité cérébrale, notre cerveau est capable de créer de nouvelles cellules (neurogénèse), ce qui nous permet d’apprendre tout au long de notre vie. Maîtriser notre respiration par des techniques appropriées favorise la neurogénèse. Tout bénéfice pour nos apprentissages et notre bien-être. On en parle avec Dominique Delaporte qui organise des Journées de formation en ligne les Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 2020. www.reformed-eu.org