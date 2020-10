Tendances Première : Pédagogies des Réseaux Sociaux. sur Auvio

Votre enfant veut se créer un profil en ligne sur Instagram, Twitter ou Facebook. Difficile de lui interdire et hors de question de fermer les yeux… Comment réagir ? Faut-il s’inquiéter ? Quels conseils de sécurité lui donner ? La nouvelle génération a investi les réseaux sociaux numériques comme les précédentes se sont prises de passion pour le cinéma ou la télévision, mais comment les adolescents s’approprient-ils ces lieux de socialisation et outils de communication ? Huit jeunes sur dix sont tous les jours sur les réseaux sociaux. Faut-il intégrer des pédagogies pour l’usage des RS ? Comment ? On en parle avec Ann Vandenplas, chroniqueuse, Aline Durieu spécialisée dans les workshops de sensibilisation aux jeunes dans les écoles, Flavie Gauthier, de Bibiliothèque sans Frontière et Thibault Coeckelberghs qui coordonne le projet "Parlons jeunes".