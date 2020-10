Tendances Première : Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour nos jeunes ? Thomas d’Ansembourg sur Auvio

Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour nos jeunes ? (ed. de l’Homme) Est-ce qu'en nous voyant vivre, les jeunes se disent : «C'est super d'être adulte, j'attends cela impatiemment!»? Ne sont-ils pas nombreux à penser plutôt : «Ils sont malades de courir tout le temps comme cela!»? Que vous ayez ou non des enfants, que vous leur consacriez toute votre vie ou une partie comme parent ou enseignant, qu'ils vous indiffèrent ou même vous agacent, vous avez été vous-même un enfant un jour et la question que pose ce livre pourrait, rien qu'à ce titre, vous intéresser. Le sens et l'envie sont les moteurs de notre joie de vivre et de notre façon d'être ensemble. Lorsque nous apprenons à joindre les deux, nous sommes habités d'une belle énergie, à la fois douce et puissante, qui peut soulever les montagnes. On en parle avec l’auteur : Thomas d’Ansembourg.