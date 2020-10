Tendances Première : News6: Semaine de l’info constructive sur Auvio

En octobre 2019, la première édition de la « Semaine de l'info constructive » a fédéré pour la première fois les médias belges francophones autour de la démarche constructive. L’équipe de New6s renouvelle l’événement, convaincue qu'il pourra notamment renforcer la relation public/média à la suite du contexte inédit de ces derniers mois et approfondir la démarche auprès des professionnels. Du 19 au 25 octobre 2020, Il sera proposé aux médias francophones de travailler autour du thème des « mutations »: transition durable, recréation à partir d’un bouleversement. Au-delà de l’impact individuel, c’est l’aspect collectif et sociétal qui sera abordé de manière constructive, sous l’angle des perspectives et des solutions. On en parle avec Yasmine Boudaka et Michel Visart.