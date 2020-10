Tendances Première : L'immunothérapie, du neuf made in Belgium. sur Auvio

L'immunothérapie du cancer, c'est manipuler les réponses immunitaires naturellement présentes dans le corps humain pour combattre le cancer. Sophie Lucas (Institut de Duve de l'UCLouvain) et son équipe sont parvenus à neutraliser une molécule qui bloque les défenses immunitaires contre le cancer. Les scientifiques UCLouvain ont découvert que cette nouvelle immunothérapie décuple l'action d'une autre immunothérapie bien connue mais pas toujours efficace, et qu'elle permet de faire régresser les tumeurs. C'est une découverte très prometteuse pour la lutte contre le cancer. On en parle avec Sophie Lucas, président de l'Institut de Duve de l'UCLouvain et Jean-Pascal Machiels, Responsable du Service Oncologie aux Cliniques Saint Luc.