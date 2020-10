Tendances Première : Festival AlimenTerre - Sur Le Champ ! sur Auvio

La 12ème édition du festival AlimenTerre aura bien lieu cette année du 7 au 11 octobre à Bruxelles, puis en Wallonie. L’occasion pour nous de nous arrêter sur le documentaire Sur Le Champ ! En marge de l’agrobusiness, de plus en plus d’acteurs, tant au Sud qu’au Nord, investissent un autre modèle : l’agriculture familiale durable. Un modèle résilient qui replace l’humain au centre et qui cohabite de façon plus harmonieuse avec l’environnement dont les paysans dépendent pour produire. On en parle avec Michael Antoine co-réalisateur du film, Cédric Saccone maraicher liégeois et François Graas responsable de l'info à SOS Faim pour nous parler du baromètre de l'agriculture familiale durable qui sera publié le 15 octobre.