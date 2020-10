Tendances Première : Stéphane Paoli: Ce qui vient (Ed. Les Liens qui libèrent) sur Auvio

Ce qui vient (Ed. Les Liens qui libèrent) En ces temps de crise Stéphane Paoli s’est tourné vers des penseurs parmi les plus féconds pour dessiner magistralement le monde qui vient. Un ouvrage passionnant et si nécessaire qui met le lecteur au centre du changement des savoirs sur le monde, la nature, l’économie, l’histoire, les sciences, les techniques… et qui montre combien nos sociétés aujourd’hui sont au cœur d’un grand basculement. Car le monde ne va pas changer, il a déjà changé.