Tendances Première : La communication scientifique – quels enjeux ? Avec Marine Lhomel sur Auvio

La communication scientifique – quels enjeux ? Jamais la communication scientifique n’aura pris autant d’importance dans nos vies. Depuis le début de la crise, on les entend beaucoup, on ne les comprend pas toujours, on les critique, on les encense… les scientifiques sont omniprésents dans nos vies. Pourtant tous ne semblent pas toujours communiquer de la même façon, ni même maitriser les codes d’une bonne communication et cela engendre une grande confusion à une époque où nous avons besoin de clarté. Auteure de « Science Infuse » (Ed. L’attitude des héros) Marine Lhomel est spécialiste de la communication et a longuement collaboré avec l’industrie biomédicale. Elle connaît ses enjeux, ses jargons, ses relations avec les patients, les investisseurs, les équipes scientifiques, les journalistes. Elle est notre invitée.