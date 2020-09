Tendances Première : Comment prendre soin de nos aînés? Quelles infrastructures? Qulle vie privée ? sur Auvio

Les aidants proches Nathalie Levy, journaliste connue en France publie, aux éditions du Rocher, « Courage au cœur et sac à dos ». Ce que les téléspectateurs, les auditeurs et ses confrères ignorent, c'est qu'avant d'aller travailler, Nathalie se rend chez sa grand-mère, Rosine, endossant, comme plus de 8 millions d'invisibles en France, le costume d'aidant. Dans un récit touchant et sans fard, la journaliste décrit la complicité qui la lie à cette femme, l'inversion des rôles au fil du temps et les aléas du grand âge. À travers son expérience personnelle, Nathalie nourrit des interrogations essentielles dans la société actuelle : comment prendre soin de nos aînés face au manque criant d'infrastructures ? Comment préserver son foyer, malgré les tensions et les sacrifices qu'entraîne inévitablement la prise en charge d'un aïeul ? Elle sera notre invité, ainsi que Laura Danloy - Chargée de Projets et Psychologue à l’ASBL Aidants Proches Bruxelles pour faire le point sur la situation des aidants chez nous.