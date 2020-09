Tendances Première : Vers une finance positive sur Auvio

« Financité » positive. Même en matière de finance, il y a une demande de changement et de transition. Pour ceux qui le peuvent, il devient important que l’argent investi le soit dans des projets plus éthiques, plus durables et porteurs de sens. Mais comment s’y retrouver et vers qui se tourner ? On vous présente des exemples : F'in Common est une coopérative de financement pour les entreprises d'économie sociale. En mettant en commun une partie de leur épargne, les investisseur(euse)s apportent l’argent nécessaire pour financer sous forme de prêt des projets de l’économie sociale. LA FERME NOS PILIFS qui est une entreprise d’économie sociale aux reins solides, a décidé d’émettre des obligations de 100 € sur 5 ou 10 ans pour une somme totale de 300 000 € entre le 01/09/20 et le 30/11/20. Labellisée FairFin , la Ferme est soutenue dans cette démarche par l’asbl Financité. On en parle avec Charlaine Provost de FinanCité et Benoit Ceysens, Directeur Général de la Ferme Nos Pilifs.