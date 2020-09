Tendances Première : Le guide des mouvements Zéro. (Tana Editions) sur Auvio

Aujourd’hui, tous s’accordent sur la nécessité de changer de paradigme, de modifier notre regard afin de créer un monde plus soutenable. Mais que faire lorsque les petits gestes ne suffisent plus ? Les mouvements zéro touchent tous les domaines de la vie privée et publique afin de transformer le monde en profondeur. Justine Davasse nous propose une nouvelle grille de lecture du monde dans lequel nous vivons. Elle défend une action directe pour sortir de l’individualisme et prendre conscience de son pouvoir d’action qui est souvent bien plus grand qu’on ne l’imagine. https://lesmouvementszero.com/podcast/