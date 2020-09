Tendances Première : Système lymphatique paresseux : comment le détecter et le traiter ? sur Auvio

Indispensable au maintien d'une bonne santé, le système lymphatique assure une double fonction. Il protège l'organisme des infections grâce à ses globules blancs fabriqués par les ganglions lymphatiques. Il sert également à éliminer les toxines produites par les divers organes du corps. En ralentissant l'élimination des déchets, les troubles du système lymphatique rejaillissent sur l'état de santé général. Pourtant, il est souvent le grand oublié de nos bobos quotidiens. Et à l’heure où tout le monde désire booster son immunité, il est bon d’en savoir un peu plus. On en parle donc avec Françoise Dubois, kinésithérapeute spécialisée dans le traitement des troubles lymphatiques. http://lymphologie-formations.com/