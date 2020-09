Tendances Première : « Do not smile » pour une communication durable de la PUB sur Auvio

« Do not smile » pour une communication durable. Il existe depuis 15 ans, un réseau européen d’agences de communication durable : DNS. Acronyme de “Do not smile” (Défense de rire !) DNS réunit 10 agences, dans autant de pays. Ensemble, ils entendent dépoussiérer l’idée selon laquelle le développement durable est contraignant, rébarbatif et ennuyeux. Liés par des perspectives durables et éthiques, ils en sont convaincus, la créativité, l’humour et l’optimisme peuvent contribuer à créer un avenir meilleur. Au total, ce sont plus de 100 consultants et créatifs engagés sur les enjeux de la transition qui sont regroupés au sein de ce réseau. La communication autant que la pub peuvent-elles véritablement contribuer à un usage plus responsable des ressources ? Et Peuvent-elles sortir du greenwashing et du fairwashing ? On en parle avec Christophe KONINCKX (Springtime) et Gildas Bonnel (#Sidièse) faisant partie du réseau DNS ; mais aussi Thierry Libaert, co-auteur d’un récent rapport remis au gouvernement français qui interroge la publicité à l’aune du défi climatique et qui formule des recommandations très concrètes, tant aux annonceurs qu’aux agences. http://www.donotsmile.com/