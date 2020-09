Tendances Première : TRAIL - Institut dédié à l’intelligence artificielle sur Auvio

L’Intelligence Artificielle constitue une opportunité de transformation majeure de nos sociétés pour le bien-être durable de ses citoyens. Et en cette matière la Belgique n’est pas la traîne. Encore faut-il le savoir. 5 universités francophones (UCLouvain, UMONS, ULB, ULiège, UNamur) et 4 centres de recherche (CENAERO, CETIC MULTITEL, SIRRIS) s’associent pour créer l’Institut TRAIL, dédié à l’intelligence artificielle, et mobiliser ainsi conjointement leurs ressources et expertises, au service du développement régional. Pour quel objectif ? Et quelle retombée pour notre société ? On en parle avec Benoît Macq, co-coordinateur, Professeur à l'Ecole polytechnique de l'UCLouvain et Thierry Dutoit, co-coordinateur, Professeur Directeur de l’Institut Numédiart à l’UMONS.