Tendances Première : Alimentation, que s’est-il passé pendant la crise ? sur Auvio

Plus que jamais au cœur de nos nombreuses préoccupations du moment, notre regard sur l’alimentation à quelque peu changé ces derniers mois. Et si les périodes de crises ont toujours été des accélérateurs de tendances, il est temps de se poser et de regarder quelques-unes de ces tendances : Bio, traçage clair, produits locaux, limite de la mondialisation, … Mais aussi les corolaires de la crise : fraude, problème d’acheminement, prix qui augmentent… On en parle avec Katia Lentz, avocate, spécialiste de l’alimentation