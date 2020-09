Tendances Première : Ce que l’école peut encore pour la démocratie sur Auvio

Face aux inégalités et aux injustices, à la montée des individualismes et des intégrismes, aux crises de toutes sortes qui menacent notre avenir commun, l’éducation peut-elle encore quelque chose ? Comment repenser notre École pour qu’elle soit en mesure de répondre à ces urgences ? Dans son nouvel essai personnel et toujours engagé, Philippe Meirieu, spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie nous invite à concevoir une éducation pour tous et, peut-être, parvenir enfin à apprendre à nos enfants à penser par eux-mêmes et à travailler ensemble à la construction d’une société plus solidaire.