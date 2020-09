Tendances Première : Un petit tour chez les notaires sur Auvio

La pandémie a rappelé à certain notre fragilité en ce monde. Et nombreux sont ceux qui se sont posés des questions quant à leur succession et de leur possible décès. On va donc prendre le temps de rappeler quelques notions et de répondre à vos questions sur le sujet avec Marc Van Beneden, notaire émérite, Valérie Masson, notaire en région wallonne et Marie Antoinette Léonard pour la région flamande.