Tendances Première : L'après COVID-19 : quel avenir pour nos bureaux ? sur Auvio

La crise du COVID-19 a permis de tester en grandeur nature le plus grand "training digital" jamais réalisé. Avec pour corollaires, le télétravail et l'obligation de repenser notre façon de travailler. Des valeurs telles que la confiance, l'efficacité, la responsabilité et la flexibilité ont émergé et sont devenues prioritaires. À quoi ressemblera le bureau de demain et l'organisation de ses journées de travail après cette période de mutations ? Invitée : Anouk van Oordt, CEO de "We are Our Of Office"