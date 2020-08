Tendances Première : -C'est qui le patron ?- ou comment les consommateurs peuvent (re)prendre le contrôle des produits de consommation sur Auvio

Dans un contexte de plus en plus marqué par les scandales alimentaires et les crises qui touchent l'agriculture, "C'est qui le patron ?!" propose aux consommateurs de reprendre le contrôle de leur alimentation grâce au circuit court. Ceux-ci deviennent acteurs dans la conception des produits qu'ils achètent, de leur production à leur commercialisation. Un premier produit a été mis sur le marché (une brique de lait) et un deuxième arrivera en septembre (de la farine). Invité : Vincent Mefflet, responsable du projet "C'est qui le patron ?" pour la Belgique.