Tendances Première : La 5G durable est-elle une option possible ? sur Auvio

En plein débat au sein de l'opinion publique sur le développement de la 5G, est-il possible d'envisager la question au regard de la durabilité ? Le numérique est bien souvent cantonné au débat technologique mais très peu envisagé sous l'angle de la durabilité et de la transition. La question de l'émergence de cette 5G est l'occasion de voir comment ces exigences durables sont prises en compte. Si pas, comment alors inverser la tendance ? Nos invités : Steve Tumson, ingénieur et membre du Collectif "Alter Numeris". Jean-Pierre Rasquin, professeur à l'UCLouvain.