Tendances Première : Le statut Smart ou le signe de l'évolution du marché du travail sur Auvio

Le Dossier : « Le statut Smart ou le signe de l'évolution du marché du travail » Le statut d'entrepreneur-salarié chez Smart permet de réconcilier la protection sociale et une vraie dynamique entrepreneuriale. Cette offre existe depuis plusieurs années. Son succès est le signe de l'évolution du marché du travail et de la volonté des nouveaux entrepreneurs de trouver une plus grande créativité dans l'organisation de leur travail. Quels sont les atouts et les limites de cette évolution ? Nos invités : Eric Walravens, auteur d'un article pour Médor sur le succès de la coopérative belgo-française Smart. Maxime Dechesne, co-dirigeant de Smart.