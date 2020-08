Tendances Première : Le revenu universel sur Auvio

Micro-taxes, revenu universel... Depuis quelques années, certains économistes mettent en avant une "autre manière" d'envisager l'impôt, le revenu et l'économie. Certaines études prospectives mettent en avant cette attente auprès de la population belge. Mais qu'en est-il concrètement ? Quelles sont ces formules ? Avec quelles attentes et scénarios ? Philippe Defeyt est économiste et étudie ces questions depuis longtemps. Il sera accompagné de Martine Clerckx, sociologue.