Tendances Première : Le racisme à l'école sur Auvio

S'il est bien présent dans nos sociétés, le racisme trouve sa place également en classe ou dans les cours de récréation. Injures, rejet, ou expressions maladroites... Comment combattre le racisme ? Comment sensibiliser les élèves, professeurs et directions ? Comment ce racisme se répand-il et que mettre en place pour stopper ce phénomène ? Nous répondrons à ces questions avec Alix Dehin (journaliste), Fatima Amkouy (Jeune et Citoyen) et Malamine Fadiaba, un représentant du MRAX.