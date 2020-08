Tendances Première : Il était une bergère sur Auvio

Il y a quelques années, Stéphanie Maubé quitte Paris pour se lancer dans l'élevage de moutons dans la région des prés salés normands. Un changement radical, qui permet de mettre en lumière des questions sur l'agriculture à taille humaine d'aujourd'hui, dans un marché hyper concurrentiel et face à des géants de l'agro-alimentaire. Ce sont ces questions également qui sont soulevées dans le livre "Il était une bergère" d'Yves Deloison et Stéphanie Maubé. L'occasion pour nous d'élargir le débat à une pratique durable et en accord avec des valeurs prônées par Stéphanie.