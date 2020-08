Tendances Première : Consommer différemment à l’occasion des soldes sur Auvio

Les soldes ont démarré ce 1er août. Au-delà d'un simple changement de calendrier, les consommateurs attendent-ils des soldes différentes ? Comment consommer différemment, plus écologiquement en respectant les droits fondamentaux des travailleurs ? Les grandes marques ont-elles enfin pris ces critères en considération et le consommateur y fait-il plus ou moins attention qu'hier ? Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test-achats et Sanna Abdessalem d'Achact nous livrent les résultats de plusieurs enquêtes.