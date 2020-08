Tendances Première : Le slow tourisme en Belgique sur Auvio

Cet été le prouve, de plus en plus de belges ont adopté une autre manière de visiter la Belgique et ses régions touristiques. Le slow tourisme est à la mode. Des agences se créent pour le promouvoir. Des alternatives au tourisme de masse se multiplient. Pourquoi ce mouvement ? Qu'apporte-t-il ? Nous en parlerons avec Cédric Maillaert de hike-up.be, Catherine Delory libraire et Pauline Moulin dite "Madame Bougeotte" blogueuse et autrice de Randos bières en Belgique éd. Helvetiq.