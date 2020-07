Tendances Première : Le bon choix amoureux ? sur Auvio

Comment trouver le (la) bon(ne) partenaire? Quels chemins sont empruntés par les hommes et femmes qui ont du mal à trouver l'amour et former un couple durable? Pourquoi ces difficultés alors que pour d'autres, tout semble naturel et "coulant de source". Comment faire le bon choix amoureux et ne plus retomber dans ses propres travers? Arielle Adda est l'auteur de "Faire le bon choix amoureux" éd. Odile jacob