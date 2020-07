Tendances Première : Le cyberharcèlement sexiste sur Auvio

Ces derniers mois, le cyberharcèlement a littéralement explosé. Les femmes en particulier sont la cible de pressions, manipulations ou harcèlement. Qu'elles soient "connues" ou de l'ombre... Avec quelles stratégies pour les victimes et les témoins. Nous en parlerons avec Eloïse Malcourant, chargée de communication à la Fédération des Centres de Planning familial des FPS, qui a lancé une campagne de sensibilisation, début de l’été « « Le harcèlement sexiste virtuel, c’est RÉEL ! » et David Plisnier, coordinateur du Centre de Planning familial des FPS de Soignies et du service SOPHIA, acteur de terrain. https://www.planningsfps.be/campagne-2020-le-harcelement-sexiste-virtuel-cest-reel/