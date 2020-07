Tendances Première : Voyager à vélo ! sur Auvio

Les chiffres sont là. Le marché du vélo explose. Vélo de ville ou vélo de voyage. Aujourd'hui, de plus en plus de belges partent en vacances, seul, en famille ou en groupe, à vélo à travers la Belgique et l'Europe. Laurent Belando, auteur de "Vélos nomades" (Tana Editions) sera avec nous pour évoquer ces voyages et conseils et sera accompagné de deux globe trotters pour lesquels, le voyage à vélo est une révélation.