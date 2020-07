Tendances Première : Quel été pour nos artistes ? sur Auvio

Comment les artistes ont-ils réinventé l'été ? Avec les mesures "covid", bon nombre de spectacles et festivals ont été annulés. Et pourtant, partout en Belgique, de nouvelles formes de représentations fleurissent. Plus "intimes" alors que les distances doivent être respectées, plus itinérantes parfois, ... les artistes nous emmènent dans un univers inhabituel... et le moins que l'on puisse dire... c'est que ça suscite la curiosité... https://www.bruxellons.be/ https://www.visitezliege.be/fr/place-aux-artistes http://eccehomoasbl.be/ https://www.theatredenamur.be/crepuscule/ https://www.chapelledeverre.be/