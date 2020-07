Tendances Première : Comment bien soigner "naturellement" son enfant ? sur Auvio

Comment bien soigner "naturellement" son enfant ? Bien utilisée, l'aromathérapie a de nombreux avantages pour les enfants : rapidité d'action, odeur souvent agréable et appréciée, interaction parent-enfant par le massage, bienfaits du bain, renforcement des défenses immunitaires. Virginie Brevard est l'auteure de "Soigner ses enfants efficacement et sans danger grâce aux huiles essentielles et aux hydrolats" (Ed. Eyrolles). Elle reviendra sur cette thématique en compagnie d'Olivier Coureaut, naturopathe. https://www.unb.be/