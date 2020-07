Tendances Première : "Se libérer du complexe de Cendrillon", éd. Eyrolles sur Auvio

Plutôt que d'ensevelir nos aspirations sous les cendres de l'ennui et du quotidien... plutôt que de renoncer à nos libertés et désirs, ... Saverio Tomasella nous apprend à nous libérer de ce qu'il appelle le complexe de Cendrillon. Comment trouver l'audace de vivre comme on est et pour ce que l'on est ? Réponse dans notre dossier du jour. "Se libérer du complexe de Cendrillon", éd. Eyrolles