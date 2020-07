Et si nous prenions le temps de regarder le sol, la nature et l'environnement naturel qui nous entoure. Pourquoi ne pas s'attarder sur les bienfaits des plantes et leurs apports ? François Couplan est un spécialiste du monde végétal. Il est également l'auteur de "Ce que les plantes ont à nous dire" aux éditions Les Liens qui libèrent.