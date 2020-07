Tendances Première : L’école numérique est-elle pour bientôt ? sur Auvio

L’école numérique est-elle pour bientôt ? C'est l'un des défis à ne pas rater dans les prochaines années. L'école numérique est sujette à bien des discussions. Que mettre en place, comment le faire, avec quels outils et quel soutien et surtout, quelles possibilités et limites. Nos invités : Nicolas Pettiaux, initiateur et le coordinateur de la conférence EduCode et Erick Mascart, coordinateur pour Forsud asbl et intervenant EduCode. https://www.educode.be/ https://www.forsud.be/