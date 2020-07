Tendances Première : Le Voyage à pied sur Auvio

Elle fait de plus en plus d'adeptes. Elle permet selon ses pratiquants, de se retrouver, de vraiment découvrir un pays, un paysage ou d'effectuer de réelles rencontres. La marche à pied et plus particulièrement les vacances en randonnée connaissent un véritable engouement. Olivier Hoff, (grand randonneur et initiateur d'un site de vente de matériel ultra léger en ligne) et deux randonneurs en plein effort nous partageront leurs expériences.