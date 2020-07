Tendances Première : Quel tourisme cet été en Belgique ? sur Auvio

Selon un tout récent sondage, la Belgique reste un pays attractif et une destination sûre aux yeux de beaucoup de touristes étrangers. Plutôt rassurant alors qu’il y a quelques semaines, le secteur s’inquiétait pour l’été 2020. La crise sanitaire a poussé beaucoup d’entre nous à changer nos projets de vacances. Certains prendront-ils le large à la côté Belge ? Ferons-nous la part belle aux visites culturelles à Bruxelles ? Ou d’autres choisiront-ils les Ardennes ? Comment se préparent les acteurs du tourisme chez nous ? On en parle avec Patrick Bontinck, CEO de visit.brussels et Pierre Coenegrachts, Directeur Général Adjoint de Wallonie Belgique Tourisme.