Tendances Première : Quelles répercussions psycho-pathologiques de la pandémie COVID-19 sur la population mondiale ? sur Auvio

Se retrouver coincé entre 4 murs, être isolé socialement et vivre dans la peur de la contamination ou de la transmission du virus, a pu entrainer une forme de détresse psychologique chez certains d’entre nous. On peut même parfois parler de stress post-traumatique, avec des symptômes de type : états d’agitation, réminiscences, hostilité, cauchemars… Mais ces troubles sont-ils passagers ou risquent-ils de s’inscrire durablement dans le temps ? Afin de mesurer précisément ces conséquences psychologiques sur la population, une étude a été mise sur pied par plus de 200 scientifiques dans le monde. On en parle avec le Pr Philippe de Timary, chef du Service de psychiatrie adulte aux Cliniques universitaires Saint-Luc qui participe à l’étude et Laure Perichon, psychologue au Centre de Prévention du Suicide. www.coh-fit.com https://www.preventionsuicide.be/