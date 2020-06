Tendances Première : Vivre avec la douleur sur Auvio

François Colinet, psychologue et enseignant à l’ Institut Supérieur de formation sociale et de communication est devenu malgré lui un expert de la douleur, puisqu’il souffre depuis la naissance d’une infirmité motrice cérébrale. Il a dû apprendre à vivre au quotidien avec cette douleur mais aussi à faire le deuil de toute une série de choses… Comment gérer la douleur tous les jours ? que peuvent apporter les médicaments ? Y-a-t-il des alternatives aux médicaments pour aider le patient ? Quelles sont les répercussions psychologiques d’une douleur quotidienne ? On en parle avec François Colinet, mais aussi Olivier Bailly, journaliste à Médor et Agnes Mazic-De Sonis, médecin à la Delta Pain Clinic. https://medor.coop/ https://www.francoiscolinetpsy.be/ http://www.chirecpro.be/fr/news/la-pain-clinic-de-lhopital-delta-une-approche-innovante-de-la-prise-en-charge-de-la-douleur