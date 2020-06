Tendances Première : Greenlab Brussels 2020 et la nouvelle génération d’entrepreneurs sur Auvio

Manger, isoler les maisons, prendre soin de soi … Les solutions durables se construisent avec une nouvelle génération d’entrepreneurs. Les candidats entrepreneurs bruxellois de la 9e édition de greenlab.brussels ont montré avec brio que le confinement peut être propice à une nouvelle économie conciliant sens et profit. La résilience s’est invitée. S’ajoutant à la durabilité et à la créativité tant dans l’évolution des projets, que dans le mode de fonctionnement de greenlab.brussels. Focus sur cette édition particulière avec Virginie Smans coordinatrice de l’accélérateur greenlab.brussels, Camille Mommer, du projet Natura Mater et Bertrand Delubac, du projet Janine. https://hub.brussels/fr/greenlab-accelerateur-start-up-durable-bruxelles/